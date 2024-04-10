Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» забросил свою 30-ю шайбу и стал первым игроком, которому это удавалось в 18 сезонах.