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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» забросил свою 30-ю шайбу и стал первым игроком, которому это удавалось в 18 сезонах.

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