Русское оружие

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Эрзурумская операция: как войска Юденича разгромили 3-ю турецкую армию

Эрзурумская операция: как войска Юденича разгромили 3-ю турецкую армию

Операция проходила в очень неблагоприятных и сложных условиях. Кавказский фронт после поражения англо-французских войск и флота в битве при Дарданеллах, а также из-за вступления Болгарии в войну на стороне Тройственного союза, что обернулось разгромом Сербии, который открыл коридор для прямого снабжения турецкой армии из Австро-Венгрии и Германии, оказался в тяжелой ситуации.

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