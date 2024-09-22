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Amazon, Google и Microsoft снова пожаловались друг на друга британскому регулятору, кот...

Amazon, Google и Microsoft снова пожаловались друг на друга британскому регулятору, кот...

Amazon, Google и Microsoft снова пожаловались друг на друга британскому регулятору, который продлил антимонопольное расследование облачного рынкаУправление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) продлило сроки антимонопольного расследования положения дел на облачном рынке страны на четыре месяца — до 4 августа 2025 года.

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