Ванилла SU

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Мы можем бесконечно признавать или отрицать зарождение «эффекта Брижит Макрон», но факты говорят сами за себя: к примеру, в первый год президентства ее супруга Первая леди Франции получила рекордное количество писем от зрелых женщин, которых она своим при

Мы можем бесконечно признавать или отрицать зарождение «эффекта Брижит Макрон», но факты говорят сами за себя: к примеру, в первый год президентства ее супруга Первая леди Франции получила рекордное количество писем от зрелых женщин, которых она своим при

﻿﻿Эммануэль и Брижит Макрон, 11 июня 2017 гЭто не преувеличение: ни одна первая леди Франции не получала столько комплиментов.

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