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Воронежские новости

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Воронежская теннисистка Яценко сыграет на US Open в Нью-Йорке

Воронежская теннисистка Яценко сыграет на US Open в Нью-Йорке

В первом круге турнира воронежская теннисистка Полина Яценко сыграет с мексиканкой Ренатой Зарасуа. Путь в основную сетку ей открыли три победы в квалификации.

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