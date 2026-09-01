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Татар-информ

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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 6:38 отменили режим беспилотной опасности, сообщает официальное приложение МЧС России по РТ.

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