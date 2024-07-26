Politico: парижане разгневаны жесткими ограничениями, введенными из-за Олимпиады

Парижане разгневаны: из-за Олимпиады передвигаться по городу стало намного труднее © РИА Новости Доминик Бутен Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Парижане — золотые медалисты по жалобам, пишет Politico.
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