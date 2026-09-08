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Степанова отметила невозможность добычи баженовской нефти в России 10 лет назад

Степанова отметила невозможность добычи баженовской нефти в России 10 лет назад

Российская нефтяная отрасль получила возможность разрабатывать запасы, еще сравнительно недавно считавшиеся слишком сложными и дорогими для промышленной добычи.

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