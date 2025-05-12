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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «В «Ф-2» платишь ты, в «Ф-1» платят тебе, можно кричать по радио, сколько хочешь»

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар считает, что «Формула-2» – «другой мир» в сравнении с премьер-классом.

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