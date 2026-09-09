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Корпоративные облигации Мосбиржи изменились на 1,4% и 0,1%

Корпоративные облигации Мосбиржи изменились на 1,4% и 0,1%

В обзоре представлены изменения цен на корпоративные облигации на Мосбирже и разъяснена шкала кредитных рейтингов, от «AAA» до «D», которая помогает инвесторам оценить надежность эмитентов.

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