БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Юго-восток Финляндии затопило валом проблем – это расплата за разрыв с Россией

Юго-восток Финляндии затопило валом проблем – это расплата за разрыв с Россией

Артур КОНДРАТЕНКО  Экономику Финляндии всё сильнее накрывает «медным тазом». В результате разрыва экономических связей с Россией закрываются финские туристические фирмы и промышленные предприятия, что уже превратилось в обыденность.

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