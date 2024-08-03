«Красная пятница»: падение мировых индексов эксперты посчитали предвестником очередного экономического кризиса Красной пятницей экономисты назвали вчерашний день после закрытия торгов на мировых биржах.
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«Красная пятница»: падение мировых индексов эксперты посчитали предвестником очередного экономического кризиса Красной пятницей экономисты назвали вчерашний день после закрытия торгов на мировых биржах.
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