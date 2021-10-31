Пушков заявил о провале руководства НАТО из-за утраты контактов с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал «едкой» фразу главы МИД России Сергея Лаврова о том, что после приостановки работы российского представительства Альянс может обратиться к послу РФ в Бельгии.