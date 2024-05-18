Андрей Саносян представил промышленный и инновационный потенциал Нижегородской области на VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян представил промышленно-инновационный потенциал региона на конференции по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок в Харбине (Китай).
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