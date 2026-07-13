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Регионы России

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Корпус Стражей Исламской Революции объявил удары по военным базам США в Иордании и Бахрейне

Корпус Стражей Исламской Революции объявил удары по военным базам США в Иордании и Бахрейне

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении ракетных ударов по авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, используемой Соединёнными Штатами, а также по ремонтным базам и командному центру управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на базе США в Бахрейне.

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