Корпус Стражей Исламской Революции объявил удары по военным базам США в Иордании и Бахрейне

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении ракетных ударов по авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, используемой Соединёнными Штатами, а также по ремонтным базам и командному центру управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на базе США в Бахрейне.