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  • степан дунов
    Вполне допустимо, эстонцы не тот народ кто может  восстать и смести своих придурков во власти.Глава МО Эстонии:...
  • ruslava Митькина
    Надо запретить вообще носить эту одежду, а не только в школе. Предложения на разделение данной темы на куски - 1) поп...В ГД внесли закон...
  • Надежда
    Ну, у ЖОзеПЫ борделя в евроопе свой "цветущий сад", а мы, несчастные, вот так... в джунглях...🤧Боррель указал на...

Вашингтон не исключил полного запрета на товары из России

Вашингтон не исключил полного запрета на товары из России

В конечном счете Соединённые Штаты могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на все российские товары. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по нацбезопасности Далип Сингх, чиновника цитирует РБК.

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