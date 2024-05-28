Вашингтон не исключил полного запрета на товары из России

В конечном счете Соединённые Штаты могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на все российские товары. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по нацбезопасности Далип Сингх, чиновника цитирует РБК.
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