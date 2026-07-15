‼️🇷🇺🏴☠️Задержан предатель, готовивший теракт на одном из нефтяных предприятий в Тюменской области ▪️Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и достал из тайника самодельное взрывное устройство.
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‼️🇷🇺🏴☠️Задержан предатель, готовивший теракт на одном из нефтяных предприятий в Тюменской области ▪️Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и достал из тайника самодельное взрывное устройство.
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