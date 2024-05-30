Двое подростков погибли при пожаре в подмосковном Чехове

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти двух детей во время пожара в городе Чехов Московской области, сообщили в ГСУ СК России по региону в четверг, 30 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии