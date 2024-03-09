Правозащитник из Карелии занимается судьбой бывших заключенных

Александр Гезалов открыл в Москве пошивочный цех и трудоустраивает женщин, вышедших из мест заключения В 1999 году выпускник детского дома Александр Гезалов создал в Петрозаводске общественную организацию «Равновесие».
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