В Приморье за полгода "упал" уровень безработицы

В Приморье за полгода "упал" уровень безработицы

По состоянию на 1 апреля 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья, составила 14,8 тысячи человек.

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