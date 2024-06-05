Как взятие Парасковиевки скажется на боях под Угледаром: разбор «Военной хроники» 🔺В некоторых случаях небольшие сёла открывают дорогу для наступления на более важные направления.
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Как взятие Парасковиевки скажется на боях под Угледаром: разбор «Военной хроники» 🔺В некоторых случаях небольшие сёла открывают дорогу для наступления на более важные направления.
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