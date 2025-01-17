Небензя раскрыл, чего добивается Зеленский

Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается «доказать своим хозяевам», что «его режим» все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.