Politico назвала причину нежелания Си Цзиньпина проводить встречу с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин не хочет личной встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за инцидентов, подобных тем, что произошли во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.
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