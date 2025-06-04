Politico назвала причину нежелания Си Цзиньпина проводить встречу с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин не хочет личной встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за инцидентов, подобных тем, что произошли во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.