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Когда начнут отправлять срочников осенью 2026 года, названа дата

Когда начнут отправлять срочников осенью 2026 года, названа дата

Когда начнут отправлять срочников осенью 2026 года? Первые отправки призывников со сборных пунктов к местам службы начнутся 10 октября 2026 года.

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