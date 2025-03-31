Омская область заняла 69-е месте по уровню зарплат в провинции. Как следует из рейтинга, средняя зарплата в регионе в 2024 году составила 44,9 тыс.
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Омская область заняла 69-е месте по уровню зарплат в провинции. Как следует из рейтинга, средняя зарплата в регионе в 2024 году составила 44,9 тыс.