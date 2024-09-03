Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы завершено строительство 47 жилых комплексов в рамках программы реновации. В настоящее время ведется проектирование и строительство еще 74 новостроек, благодаря чему почти 30 тысяч жителей округа уже получили новые квартиры.
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