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Закон и Порядок

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  • tatyanadavydkina
    Причину уйти к сожалению допускаю. Но бить стекла на камеру - это уже большее. Это преступление. А за любым преступле..."Происходит бунт"...
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    не напрягай извилину , малец - геморрой увеличится.Доля рубля поднял...

Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнувший ученицу в грудь подросток-иноземец задержан, директор школы - под следствием Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress На Урале завели дело о хулиганстве после избиения подростком-иноземцем одноклассницы.

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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                       Никто не хочет увидеть проблему посерьезней, вся миграционная политика когда миллионы мигрантов с чуждым для нас мышлением хлынули в Россию. А какие у них мысли о нас, в смутное время они всех наших гнали из республик, убивали, насиловали, забирали наше жилье и им все это сошло с рук. Я сам с Узбекистана бросил жилье, жена бросила 3х комнатную квартиру, все бросили и приехали в Россию. К чему это все, они тогда почувствовали себя там хозяевами, они и здесь себя такими считают. Поэтому и дети их в таком ключе воспитаны русских убить можно, избить можно, с ними все можно. Ведь инородец пнул русскую девочку, инородец ударил русского мальчика причем второй снимал на видео. Как это понимать ради хайпа в интернете, да нет тут серьезней они там своим показывают вот мол как мы русских здесь имеем, делайте как я. Эти случаи будут повторяться много кратно, только жесточайшая реакция может замедлить ситуацию, выслать всю семью из России например вместе с виновником. Но все равно это не закончится никогда. Сколько случаев по России наших подростков избивают иноземцы и убивают и насилуют. Это же звенья одной цепи, они нас ненавидят их так воспитали, нахождение в составе СССР они считают оккупацией. Вывод то какой: эти события в школе показатель угрозы  государству Российскому и серьезная угроза, что выйдет с таких когда они станут взрослые, террорист, убийца или если станет чиновником своих прикрывать будет. Они нас русских ненавидят и считают людьми второго сорта, вот в чем главная беда и это заметно уже со школы  они уже тут показывают свое отношение к нам.
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