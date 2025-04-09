Торговые пошлины США: Китай не откажется от сотрудничества с миром

Как сообщил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом в отношении Китая, не окажут серьёзного влияния на торговые возможности страны, поскольку Пекин продолжит активно торговать с другими регионами мира.