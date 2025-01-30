Столкновение в небе: тревога в Вашингтоне после аварии с военным вертолетом

Вблизи Вашингтона произошло столкновение гражданского самолета и военного вертолета. Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, заявила о развертывании всех ресурсов береговой охраны для проведения поисково-спасательных операций.
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