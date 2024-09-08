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Момент поражения сил ВСУ в приграничье Курской области попал на видео: ситуация на границе с Украиной сегодня, 8 сентября

Момент поражения сил ВСУ в приграничье Курской области попал на видео: ситуация на границе с Украиной сегодня, 8 сентября

По противнику отработала артиллерия. Российские военные уничтожили в Курской области микроавтобус с боевиками ВСУ В субботу, 7 сентября, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал об успешной операции ВС РФ в Курской области.

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