Момент поражения сил ВСУ в приграничье Курской области попал на видео: ситуация на границе с Украиной сегодня, 8 сентября

По противнику отработала артиллерия. Российские военные уничтожили в Курской области микроавтобус с боевиками ВСУ В субботу, 7 сентября, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал об успешной операции ВС РФ в Курской области.