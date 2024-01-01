Без долгов в РФ новый год

Судебные приставы полностью взыскали задолженности по штрафам с Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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