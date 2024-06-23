В Федерации еврейских общин России призвали не реагировать на провокации

С призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации после теракта в Дагестане обратился ко всем российским общинам президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода 23 июня, сообщает пресс-служба организации.
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