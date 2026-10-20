Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах и Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в США выяснили, что изменения в антителах крови могут указывать на развитие воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) за десять лет до постановки диагноза.
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