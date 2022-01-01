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«Красивое расставание»: певица Макsим переживает неудачу в личной жизни

«Красивое расставание»: певица Макsим переживает неудачу в личной жизни

Артистка намекнула на разрыв с тайным возлюбленным. Певица МакSим Instagram.com/@maksimartistСтатьи по теме: «Поплыла в районе живота»: скрывающую беременность МакSим разоблачили в Сети Отгородилась от друзей: что происходит с МакSим после комы  .

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