«Красивое расставание»: певица Макsим переживает неудачу в личной жизни

Артистка намекнула на разрыв с тайным возлюбленным. Певица МакSим Instagram.com/@maksimartistСтатьи по теме: «Поплыла в районе живота»: скрывающую беременность МакSим разоблачили в Сети Отгородилась от друзей: что происходит с МакSим после комы .