Депутат Госдумы Журавлев: Байден на дебатах выглядел, как мумия

Депутат Госдумы Алексей Журавлев утром в пятницу, 28 июня, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выглядел, как мумия.
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