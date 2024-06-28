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Депутат Госдумы Журавлев: Байден на дебатах выглядел, как мумия

Депутат Госдумы Журавлев: Байден на дебатах выглядел, как мумия

Депутат Госдумы Алексей Журавлев утром в пятницу, 28 июня, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выглядел, как мумия.

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