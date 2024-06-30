"Признание очевидного". В Вашингтоне задумались об отправке "частных подрядчиков" на помощь ВСУ. Чем они помогут Киеву?

Реактивная система залпового огня HIMARS© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser Давид Нармания Вашингтон планирует предоставить возможность американским частным военным подрядчикам работать на Украине, сообщил CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
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