Екатерина Скулкина запомнилась зрителю как «женщина с конём»: рослая, громкая, с осанкой генеральши. В Comedy Woman она играла ту, что остановит коня на скаку и не заметит препятствия.
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