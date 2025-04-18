Бывшего губернатора Курской области Смирнова с подельником сдал депутат Васильев

Гендиректор компании «КТК сервис» и участник СВО депутат Максим Васильев дали показания на экс-губернатора Курской области Алексея СмирноваГендиректор компании "КТК сервис" Андрей Воловиков и участник СВО депутат Максим Васильев дали показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщили ТАСС.