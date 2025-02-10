❄️ В Симферополе продолжают бороться со снегом и гололёдом Как рассказали в администрации столицы Крыма, с раннего утра на разных участках города трудятся коммунальщики.
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❄️ В Симферополе продолжают бороться со снегом и гололёдом Как рассказали в администрации столицы Крыма, с раннего утра на разных участках города трудятся коммунальщики.