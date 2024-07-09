Депутат Соловьев: Пугачева становится инструментом политических провокаций

АндрейБорков

Предлагаю познакомить Пугачеву с Петровым и Башировым или их коллегами. Как говорил товарищ Сталин "ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, НЕТ ЧЕЛОВЕКА -НЕТ ПРОБЛЕМЫ!". Прав был товарищ Сталин. Если, вдруг, Пугачевой не станет, если она скоропостижно околеет, может же такое случиться, жалко ее будет, но не долго, остограмимся за упокой души и через пару дней уже и забудем про нее. Ни что в этом мире не вечно, в том числе и Пугачева.