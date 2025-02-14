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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Каминский: «Надежда на допуск есть. Конечно, ребята согласятся на нейтральный статус. Такой опыт уже был»

— Есть ли в России трассы, приближенные по условиям к местам проведения будущей Олимпиады? — Наша главная проблема, если говорить о перспективе подготовки к Олимпиаде, — это другие снежные условия.

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