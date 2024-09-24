Тяжелобольной Уиллис появился на публике и выглядел уставшим

Поклонники Брюса Уиллиса встревожены его состоянием здоровья после появления свежих кадров с ним. На снимках, опубликованных таблоидом Daily Mail, 69-летний актер выглядит уставшим и подавленным во время поездки в автомобиле по Лос-Анджелесу.
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