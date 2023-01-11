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В столичном метро назвали причину сбоя на «серой» и «оранжевой» линиях

В столичном метро назвали причину сбоя на «серой» и «оранжевой» линиях

РИАМО - 11 янв. К увеличению интервалов на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях столичного метро привело поступление повышенного напряжения из города на тяговые подстанции, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского метрополитена.

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