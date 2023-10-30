Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Пузанов
    Опять лжете. Никаких неликвидных активов нет. Вложили в юани, они ослабели по отношению к доллару, но в переводе на р...Почему Центробанк...
  • Катерина
    Я  верю  только  тому,  что  пережила  сама,  верю  своим  предкам,  которые на  своей шкуре испытали исторические  с...Хуже провала в Га...
  • Империалист циничный
    Не просто очистить, а дать возможность получить "новое" гражданство, лишив их старого. Чтобы знали, что Россия в них ...Настоящие патриот...

«Наводнение Аль-Аксы»: предотвратить нельзя остановить

«Наводнение Аль-Аксы»: предотвратить нельзя остановить

Спустя две недели после того, как обострился и вошёл в горячую фазу очередной конфликт в секторе Газа, мировое сообщество начало раскалываться все сильнее с каждым днём.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
Без разницы в каком порядке ни того ни другого не должно существовать.
Ответить
2 д.
Борис Леонтьев
Интересно, а какая реакция в мире будет после того, как Хамас обстреляет Израиль, купленными у Зеленского снарядами с обеднённым ураном? Наглосаксы уже сказали, что ничего страшного в применении таких снарядов нет. А вот что скажут по этому поводу евреи? Опасно че нет?
Ответить
2 д.
Григорий Давидян
Вот это Хамас точно не сможет сделать. Во-первых, бОльшая часть этих снарядов были уничтожены на складах. Во-вторых, эти снаряды для гладкоствольного орудия английского танка Челленджер. Даже если у них завалялось несколько снарядов, то танка точно нет.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх