«Наводнение Аль-Аксы»: предотвратить нельзя остановить

Михаил Гринжук Без разницы в каком порядке ни того ни другого не должно существовать.

Борис Леонтьев Интересно, а какая реакция в мире будет после того, как Хамас обстреляет Израиль, купленными у Зеленского снарядами с обеднённым ураном? Наглосаксы уже сказали, что ничего страшного в применении таких снарядов нет. А вот что скажут по этому поводу евреи? Опасно че нет?