Спустя две недели после того, как обострился и вошёл в горячую фазу очередной конфликт в секторе Газа, мировое сообщество начало раскалываться все сильнее с каждым днём.
«Наводнение Аль-Аксы»: предотвратить нельзя остановить
Комментарии
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Михаил Гринжук
Без разницы в каком порядке ни того ни другого не должно существовать.
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2 д.
Борис Леонтьев
Интересно, а какая реакция в мире будет после того, как Хамас обстреляет Израиль, купленными у Зеленского снарядами с обеднённым ураном? Наглосаксы уже сказали, что ничего страшного в применении таких снарядов нет. А вот что скажут по этому поводу евреи? Опасно че нет?
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2 д.
Григорий Давидян
Вот это Хамас точно не сможет сделать. Во-первых, бОльшая часть этих снарядов были уничтожены на складах. Во-вторых, эти снаряды для гладкоствольного орудия английского танка Челленджер. Даже если у них завалялось несколько снарядов, то танка точно нет.
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2 д.
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