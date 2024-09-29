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Россиянин закопал свою машину из-за долгов

Житель Перми спрятал автомобиль от судебных приставов под землей. Мужчина накопил свыше 160 000 рублей долгов по банковским платежам, а платить было не с чего, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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