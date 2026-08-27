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В Петербурге появится региональный Фонд защиты детей

В Петербурге появится региональный Фонд защиты детей

Региональное отделение Фонда защиты детей может появиться в Санкт-Петербурге. Инициативу планируется реализовать по поручению президента РФ при участии уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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