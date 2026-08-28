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От уличных гонок до трагедий и заброшенных ролей: как сложились судьбы актеров «Форсажа» 25 лет спустя

От уличных гонок до трагедий и заброшенных ролей: как сложились судьбы актеров «Форсажа» 25 лет спустя

В 2001 году скромная картина о подпольных гонщиках Лос-Анджелеса неожиданно превратилась в культовый экшен и дала старт одной из самых кассовых франшиз в истории мирового кино.

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