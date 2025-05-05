Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине в хостелах и общежитиях прошли рейды

На Смоленщине в хостелах и общежитиях прошли рейды

В Смоленске 52 иностранца направлены в миграционную службу для депортации 30 апреля сотрудниками военного следственного отдела по Смоленскому гарнизону и военным комиссариатом города Смоленска проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, выявление нарушение миграционного законодательства и граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и исполнения Конституционного долга по прохождению военной службы.

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