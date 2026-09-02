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Брак ради круизного лайнера: зачем Екатерина Старшова поставила штамп в паспорте и почему всё закончилось разводом

Брак ради круизного лайнера: зачем Екатерина Старшова поставила штамп в паспорте и почему всё закончилось разводом

Екатерина Старшова, которую миллионы зрителей до сих пор помнят как Пуговку из «Папиных дочек», неожиданно раскрыла подробность личной жизни, о которой раньше почти не рассказывала.

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