Бабушку жалко, но пьянь поить: сын-алкоголик выгоняет мать к магазину за милостыней

Бабушку жалко, но пьянь поить: сын-алкоголик выгоняет мать к магазину за милостыней

В соцсетях Уссурийска местные жители рассказали, что возле крупного супермаркета периодически появляется измученная и побитая пожилая женщина и просит милостыню.

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